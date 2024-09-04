Can kaybı artıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 861'e yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 861’e, yaralıların sayısı 94 bin 398’e yükseldi.
İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 334 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 861'e, yaralıların sayısı 94 bin 398'e yükseldiği kaydedildi.