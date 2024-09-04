Can kaybı artıyor! Gazze'de can kaybı 40 bin 861'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 334 gündür devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 42 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 107 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 40 bin 861'e, yaralıların sayısı 94 bin 398'e yükseldiği kaydedildi.