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Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 33 gözaltı!

Aydın'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 4.09.2024 - 11:55 Güncelleme: 4.09.2024 - 11:56 / Editör: Ozge Selin
Aydın'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 33 gözaltı!
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde il genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 33 şüpheli gözaltına alınırken, aramalarda 2 kilogram 102 gram metamfetamin, 80 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 64 mermi ve 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edilen bir miktar para ele geçirildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.