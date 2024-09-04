Akrabasının kimliğini kullanan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.Bu çerçevede, Adana, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta kılık değiştirip, evlerin kapılarını aparat yardımıyla açarak ziynet eşyası ve para hırsızlığı yapan ve bu gerekçe ile hakkında 45 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Emine D.’nin kentte saklandığını belirlendi.Yakalanmamak için kendisine benzeyen akrabasının kimliğini kullandığı belirlenen Emine D., kaldığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.