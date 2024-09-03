FED'in faiz kararı piyasaları nasıl etkileyecek? Uğur Toptaş açıkladı!

Toptaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toptaş, bakır piyasasının geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Toptaş, bakır yatırımında en doğru stratejinin stoklar ve tüketim verileri üzerinden yapılması gerektiğini vurgulayarak “2025’de 500 bin ton civarı arz fazlası olacak. Şu andaki faiz indirimiyle fiyatlar yukarı yönlü gidebilir. Eylülün 18’inde FED’in toplantısı var. Bu toplantıda bu indirimi bekliyorum” dedi.Sürdürülebilir ticaret vizyonuyla faaliyet gösteren Toptaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Toptaş, sanayi metallerinin lideri olması beklenen bakırın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2025 yılı için yaklaşık 500 bin ton civarında bir arz fazlası olacağını öngören Toptaş, faiz indirimlerinin bakır fiyatlarını yukarı yönlü etkileyebileceğini belirtti. Eylül ayında gerçekleşecek olan ABD Merkez Bankası (FED) toplantısında faiz indirimi beklediğini ifade eden Toptaş, şunları kaydetti:“Yatırım yapmadan önce stoklara bakarsınız, ne kadar bakır stoğu var, ne kadar tüketim var, arzda açıklık olacak mı, talep buna göre artacak mı? En doğru yatırım şekli budur, buna bakılır. Bunun üzerinden bir strateji yapılır. Fakat FED’in faiz indirimi söz konusu ve sene başından beri sanki yarın faiz indirim olacakmış gibi piyasa bunu sürekli fiyatlıyor. Aslında piyasa bunu kullanıyor. İstediği şekilde fiyatlamayı algı medyası yaparak bu noktada bunu yönlendiriyor. 2025 için şunu söyleyebilirim, 500 bin ton civarı arz fazlası olacak. Şu andaki faiz indirimiyle fiyatlar yukarı yönlü gidebilir. Eylülün 18’inde FED’in toplantısı var. Bu toplantıda bu indirimi bekliyorum. Faiz indirimi, şu anda 9 bin 200 nakit fiyatı olan bakırın tahminen 9 bin 800-10 bin dolar bandına taşımasına sebep olacaktır.”Rusya-Ukrayna savaşının Avrupa ekonomisine ve bakır fiyatlarına olan etkisine de değinen Toptaş, "Avrupa, İngiltere ve Amerika’nın Ukrayna’yı finanse etmesi, Rusya’yı yıpratma amacı taşıyor, ancak bu süreç bakır arz fazlasının temel nedeni değil" ifadelerini kullandı.Uğur Toptaş sözlerini şöyle sürdürdü:“Londra Metal Borsası’na kayıtlı olmayan bakırlar var. Burada önde gelen İran ve Rusya üretimi bakırlar mevcut. Bunlar Londra Metal Borsası’ndan çıkartıldılar. Stoklara bakarken bir şekilde kayıt dışı bakırın durumunu öğrenmekte fayda var, nitekim talebi karşıladığı için fiyatlara etkisi olmakta. Burada bahse konu yüz binlerce ton bakır ticareti ve sistem dışına çıkartıldığı için ödeme zorlukları yaşanıyor. Bunlar türlü türlü şekillerde geçici olarak çözülüyor ama en kısa zamanda kayıt dışının önüne geçilmeli. Zira piyasa analizinde yatırımcı zorlanıyor, doğru analizi yapamıyor. Ne kadar üretiliyor, kim alıyor, kim satıyor? Stoklar ve talep ne şekilde ve ne kadar organik? Tüm bunlar çok önemli, ivedi bir şekilde kayıt dışının önüne geçilmeli”Türkiye'deki sanayi sektörünün de bu gelişmelerden olumsuz etkilendiğini vurgulayan Toptaş, "Türkiye’de hangi fabrikayla görüşme yapsam tamamında ihracat kaybı var, işlerinin şu an %70’ini kaybetmiş olan fabrikalar var. Üretiminin %100 kapasitesinden %40’a geri çekmiş olanlar var. Şu an sanayicinin çok desteğe ihtiyaç olduğu dönem. Özellikle 2025. 2026 sonrasında düzeltme yaşayacağız. Şu an sanayicinin çok desteğe ihtiyacı var, özellikle 2025 yılında. 2026 sonrası ise toparlanma süreci başlayacak" şeklinde konuştu.