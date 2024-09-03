Eylül 2024 kira zam oranı belli oldu

Ağustos ayı enflasyonunun açıklanması ile birlikte ağustos ayındaki konut ve iş yeri zam oranı da yüzde 64,91 oldu. Ev ve iş yeri sahipleri, yeni yaptıkları sözleşmelerde bu sınırı aşamayacak

Konutlardaki kira zam oranı Temmuz 2024'e kadar yüzde 25 olarak uygulanıyordu. 1 Temmuz'dan itibaren bu sınırlama kalktı.Kira zam oranının üst sınırı artık enflasyon artışına odaklı olarak uygulanıyor.Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.Böylece kiralara yapılacak o zam oranı olarak kullanılacak TÜFE'nin 12 aylık ortalama verisi de belli oldu.TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan eylül ayı kira zam oranı, ağustos enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yüzde 64,91 olarak kayıtlara geçti.