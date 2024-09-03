Enflasyon rakamları açıklandı! Merakla bekleniyordu...

Ağustos enflasyon verisi bugün açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi, Temmuz'da bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 artış göstermişti. İşte TÜİK tarafından duyurulan Ağustos ayı enflasyonuna ilişkin detaylar ve milyonlar için yeni Ocak zammı hesabı…Ekonomistler TÜFE'nin aylık bazda yüzde 2,64, yıllık bazda ise sert bir düşüş ile yüzde 61,78'den yüzde 52,20'ye ineceğini öngörüyordu. Açıklanan son rakama göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,47, yıllık bazda yüzde 51,97 oldu.MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA 2 AYLIK ENFLASYON VERİSİ ORTAYA ÇIKTIŞimdilik memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı oluşması için yüzde 3,99 enflasyon daha oluşması gerekecek. Bu hesaplamalar doğrultusunda yalnızca 7. Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi gerekecek.SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 2 aylık zam oranı ise yüzde 5,78 oranında artış kesinleşmiş oldu.EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA YENİ RAKAM GÜNDEME GELDİAğustos ayında yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43,31 olarak belirlenmişti. Bu durumda emeklilerin alacağı zam oranının yüzde 14,90 düzeyinde gelmesi bekleniyor.Bu kapsamda maaşlara gelecek artış sonrası milyonlarca kişi için bir kez daha ‘sıfır zam' tehlikesi ortaya çıkıyor. Temmuz ayında yaşanan durumun ortaya çıkmaması için bir kez daha 12.500 TL olan en düşük emekli maaşının artması bekleniyor. Emekli taban maaşının 14.000 TL düzeylerine yükselme ihtimali ise şimdiden konuşulanlar arasında…Yıl sonu enflasyon tahminine göre yüzde 14,90 zam yapılması durumunda tablo şöyle değişecek:• Bağ-Kur (Esnaf) - 12.695 TL'den - 14.586 TL'ye• Bağ-Kur (Tarım) - 10.089 TL'den - 11.592 TL'ye• SSK (2000 öncesi) - 14.178 TL'den - 16.290 TL'ye• SSK (2000 sonrası) - 8.789 TL'den - 10.098 TL'ye yükselecek…