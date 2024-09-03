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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Güçlenen doların etkisiyle altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları düşüşünü ikinci güne de taşıdı. Gram altın 1.722 TL'ye kadar indi.

Ekleme: 3.09.2024 - 09:14 Güncelleme: 3.09.2024 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Güçlenen doların etkisiyle altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları düşüşünü ikinci güne de taşıdı. Gram altın 1.722 TL'ye kadar indi.

Gram altın 2,721 TL

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Çeyrek altın 4,487 TL

Yarım altın 9,002 TL

Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Cumhuriyet altını 18,440 TL

ONS altın 2,494 dolar