Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Güçlenen doların etkisiyle altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları düşüşünü ikinci güne de taşıdı. Gram altın 1.722 TL'ye kadar indi.
Güçlenen doların etkisiyle altın fiyatlarındaki düşüş sürüyor. Haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları düşüşünü ikinci güne de taşıdı. Gram altın 1.722 TL'ye kadar indi.
Gram altın 2,721 TL
Çeyrek altın 4,487 TL
Yarım altın 9,002 TL
Cumhuriyet altını 18,440 TL
ONS altın 2,494 dolar
Gram altın 2,721 TL
Çeyrek altın 4,487 TL
Yarım altın 9,002 TL
Cumhuriyet altını 18,440 TL
ONS altın 2,494 dolar