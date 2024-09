Adana'da ilginç olay! Çalıştıkları yeri kurşunladılar

Akıllara durgunluk veren olay, 26 Ağustos'ta Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'ndeki bir mobilyacıda meydana geldi.İddiaya göre, gece saatlerinde motosiklet ile gelen 2 kişi mobilyacıya ateş açarak kaçtı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.İhbar üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polisler çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini toplayarak şüphelileri yakalama çalışması başlattı.Yaklaşık 1 hafta boyunca görüntüleri inceleyen polisler olayı Halil İbrahim C. (29), Lütfi T. (30) ve Abdullah T.'nin (24) yaptığını belirledi. Söz konusu şüpheliler saklandıkları ikametlerine yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı.Marangoz çırağı Halil İbrahim C., çalıştığı iş yerine motosikletle arkasında kuzeni Abdullah T. ile gitti. Motosikletin arkasında bulunan Abdullah T.'nin iş yerine tabanca ile ateş açtığı tespit edildi.Aynı iş yerinde çalışan Lütfi T. ise bir gün sonra patronunu aradı. Lütfi T.'nin bir organize suç örgütünün adını kullanarak patronundan 5 milyon TL haraç istediği belirlendi.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Halil İbrahim C. ve Abdullah T. tutuklanırken Lütfi T. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.