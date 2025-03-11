O şehirde alınan karar şaşırttı: İftar vaktinde...

Nevşehir'in Eğrikuyu köyünde muhtarın aldığı sıra dışı karar, tüm dikkatleri üzerine çekti! Köyde, evde iftar yapmak yasaklandı ve herkes iftarını imece usulüyle hazırlanan toplu yemeklerle açıyor.Pandemi döneminde başlatılan evlere yemek servisi uygulaması, zamanla köy halkının geleneksel bir alışkanlığına dönüştü.Pandemi döneminde başlatılan bu uygulamayla birlikte son dört yıldır her Ramazan ayında köy meydanında kurulan sofralarda, köylüler ve misafirler hep birlikte oruç açıyor.Bu benzersiz uygulama, sadece köy halkı tarafından değil, çevre köylerden gelen misafirler tarafından da büyük ilgi görüyor.Köy sakinlerinden Figen Eryılmaz, “Bu gelenek bizi bir araya getiriyor. Pandemi döneminde evlere servis olarak başlamıştı, şimdi ise büyük bir dayanışma haline geldi. Günlük 600-700 kişilik yemek çıkıyor, herkes çok memnun” dedi.Nursel Şahin ise, “Herkes burada birleşiyor, görüşüyor, paylaşım yapıyor. Gerçek bir dayanışma ortamı oluştu” diyerek uygulamanın köy halkı için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.Ramazan ayında evlerde iftar yapmanın yasaklandığını söyleyen köy muhtarı Nihat Ateş, 'İftar vaktinde kültürevinde bir araya geliyoruz. Küs ve kırgın olanlar da dahil tüm köylü aynı çatı altında iftarını açıyor. Daha önceleri evlerde daha küçük çaplı yapılan geleneği profesyonel bir şekilde devam ettirmek istedik. Günlük 600 kişilik yemek çıkartıyoruz' şeklinde konuştu.Günlük çıkan yemeğin maliyetini de hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağladıklarını söyleyen muhtar Ateş, 'Birlik ve beraberlik bu köyde en üst seviyede. Bu hizmette tüm köylümüz benim arkamda duruyor. Yemek öncesi ve sonrasında gençlerimiz imece usulü ile yardım ediyorlar. Yemeğe gelemeyen yaşlı ve hasta vatandaşlarımıza da yemekleri gençlerimiz sayesinde evlerine gönderiliyor. Ayrıca bölgemizde görev yapan güvenlik, sağlık ve havalimanı personellerine de günlük iftar yemeği gönderiyoruz' ifadelerini kullandı.