Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Serhat Akın’a silahlı saldırı

Eski Fenerbahçeli futbolcu ve spor yorumcusu Serhat Akın, YouTube'da bir kanalda yaptığı programın çıkışında silahlı saldırıya uğradığını açıkladı.İstanbul'da Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Akın, sosyal medya hesabından, ayağından yaralanmış bir şekilde yerde yattığı anı paylaştı.Akın'a 3 el ateş edildiği öğrenilirken motorlu saldırgan ya da saldırganlar olay yerinden kaçtı.Akın sosyal medya paylaşımında, 'Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe.' ifadelerini kullandı.Serhat Akın, Ataşehir'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Akın'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.Bu arada, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:'Eski futbolcumuz Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı kınıyoruz.Kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz.Faillerin en kısa sürede adalet önünde hesap vermesini bekliyoruz.'Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ise olayın ardından sosyal medya hesabından, 'Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum, kendisine acil şifalar diliyorum.' açıklamasında bulundu.Eski futbolcu Tuncay Şanlı, hastanede Serhat Akın'ı ziyaret etmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:'Şu anda durumu gayet iyidir. Morali bozuk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Yarın bir ameliyata alınacak. Durumdan dolayı kardeşimin yanındaydım. O benim kardeşim, beraber çok güzel şeyler yaşadık. Üzüntüler de yaşadık. Duyduğum anda hemen yanına geldim. Durumda çok ciddi bir şey yok. Büyük ihtimal yarın bir operasyon geçirecek. Dediğim gibi söylenecek çok fazla bir şey yok. Bunun üzerine yorum yapmak da istemem. Hem üzüntülüyüm hem sinirliyim. Şu an durumu gayet iyi. Biraz keyfi yerinde değil, morali de bozuk. Umarım bir an önce sağlığına kavuşur.'