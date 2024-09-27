DGS tercih sonuçları: DGS tercih sonuç sorgulama ekranı

DGS yerleştirme sonuçları, 27 Eylül Cuma günü erişime açıldı. Üniversitelerde kayıt süreci, bu kez DGS öğrencileri için başlayacak. Peki, DGS yerleştirme sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

DGS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sonra erdi. Aldıkları puanlara göre tercih listesini oluşturan ön lisans mezunu binlerce yerleştirme sonuçlarını araştırıyor. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2024 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı haberimizin devamında...DGS tercihleri, 18-24 Eylül 2024 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi “ais.osym.gov.tr” üzerinden alındı.Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında yapılacak.