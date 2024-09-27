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Bingöl’de terör örgütüne ait 8 odalı sığınak imha edildi

Bingöl’ün Yayladere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait 8 odalı bir sığınak tespit edilerek imha edildi.

Ekleme: 27.09.2024 - 12:16 Güncelleme: 27.09.2024 - 12:16 / Editör: Ozge Selin
Bingöl’de terör örgütüne ait 8 odalı sığınak imha edildi
Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne ait 8 odalı bir sığınak tespit edilerek imha edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, 26 Eylül 2024 tarihinde Şehit J.Er Vedat ASLAN-07 operasyonunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Operasyon sırasında, terör örgütü PKK/KCK'nın geçmiş yıllarda kullandığı tespit edilen sığınakta yapılan aramada çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, operasyon bölgesinde imha edilerek sığınak kullanılmaz hale getirildi.

Bingöl’de terör örgütüne ait 8 odalı sığınak imha edildi