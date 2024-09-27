Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destek ödemeleri hakkında çiftçileri sevindiren haberi duyurdu. Bakan Yumaklı "Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak" ifadelerini kullandı.