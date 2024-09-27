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Beyaz Gazete
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Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destek ödemeleri hakkında çiftçileri sevindiren haberi duyurdu. Bakan Yumaklı "Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 27.09.2024 - 10:54 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Bakan Yumaklı duyurdu: Destek ödemeleri hesaplara yatıyorTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarımsal destek ödemeleri hakkında çiftçileri sevindiren haberi duyurdu. Bakan Yumaklı 'Bugün itibarıyla 2 milyar 900 milyon liralık destek ödemeleri üreticilerimizin hesaplarına yatmış olacak' ifadelerini kullandı.