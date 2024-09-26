Yalova'da 2 firari DEAŞ hükümlüsüne operasyon
DEAŞ’a üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, hükümlüler yakalanarak gözaltına alındı.
Yalova Merkez ilçe Adnan Menderes ve Bağlarbaşı Mahallelerinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarat çalışmaları gerçekleştirildi.
Bu kapsamda, terör örgütüne üye olmak (DEAŞ) suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. ve S.S. şahısların adres bilgileri tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Operasyon, Yalova Merkez ilçe Adnan Menderes ve Bağlarbaşı Mahallelerinde TEM, İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlendi.
Mersin 1.Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Y. ve S.S. operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.
2 HÜKÜMLÜ DE TUTUKLANDI
Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan 2 hükümlü, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.