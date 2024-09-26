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Yalova'da 2 firari DEAŞ hükümlüsüne operasyon

DEAŞ’a üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlüye yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda, hükümlüler yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 26.09.2024 - 17:16 Güncelleme: 26.09.2024 - 17:16 / Editör: Ozge Selin
Yalova'da 2 firari DEAŞ hükümlüsüne operasyon
Yalova Merkez ilçe Adnan Menderes ve Bağlarbaşı Mahallelerinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından istihbarat çalışmaları gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, terör örgütüne üye olmak (DEAŞ) suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Y. ve S.S. şahısların adres bilgileri tespit edildi.

Yalova'da 2 firari DEAŞ hükümlüsüne operasyon

GÖZALTINA ALINDILAR

Operasyon, Yalova Merkez ilçe Adnan Menderes ve Bağlarbaşı Mahallelerinde TEM, İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca düzenlendi.

Mersin 1.Ağır Ceza Mahkemesince DEAŞ terör örgütüne üye olmak suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan A.Y. ve S.S. operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alındı.

2 HÜKÜMLÜ DE TUTUKLANDI

Sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanan 2 hükümlü, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.