Emeklilikte ikili formül: Yüksek aylık için yeni düzenlemeler geliyor

Bu yıl emekli olanlar, gelecek yıl emekli olacaklara kıyasla daha yüksek aylık alacak. Yüksek maaş için yapılan başvurulardaki yoğunluk, sistemde sorunlara yol açtı. Sorunları önlemek amacıyla hazırlanan yeni pakete iki ek düzenleme daha dahil edilecek.

Emeklilik sistemindeki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar devam ediyor.Gelecek yıl emekli olacaklar, bu yıl emekli olanlara kıyasla daha düşük aylık alacakları için başvurularda yoğunluk yaşanıyor.Bu durumu hafifletmek amacıyla düzenlemeler hazırlanıyor.Emeklilerle ilgili yeni çalışmalara iki madde eklenmesi planlanıyor.İlk düzenleme, kök maaşı en düşük emekli aylığı altında kalanlar için yapılacak. Bu durumda olan emeklilerin maaşlarının sosyal destekle artırılması hedefleniyor, böylece diğer emeklilerle aynı zam oranından faydalanmaları sağlanacak.Temmuz ayında en düşük emekli aylığı 12 bin 500 liraya çıkarılmıştı; eğer düzenleme yapılmazsa, kök aylığı bu tutarın altında kalan birçok emekli zam alamayacak.İkinci düzenleme ise prim gün sayısındaki eşitsizliği gidermeyi amaçlıyor.Normal şartlarda 7 bin gün prim ödeyen ile 9 bin gün prim ödeyenler aynı aylığı alabiliyor.Yeni uygulamayla daha çok prim günü olanların daha yüksek aylık almaları sağlanacak.