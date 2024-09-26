Bilim insanlarından ilginç keşif! Bronz Çağı mumyalarından antik peynir elde ettiler

Bu süt ürünü olan peyniri, günümüzün krem peyniri sağlık ikamesi ve 3 bin 300 ila 3 bin 600 yıl öncesine tarihlenen, kuzeybatı Çin​'in Tarim Havzası'nda korunmuş cesetlerin başlarına ve boyunlarına garip bir şekilde bulaşmış veya “saçılmış” olarak bulundu.Özellikle de Xiaohe halkının mezarlığındaki birkaç ölünün boyunlarını ve başlarını kaplamıştı. Beyaz renkli madde ilk kez 20 yıl önce gözlemlenmiş olsa da, peynir​ olduğu ancak yakın zamanda doğrulandı.Araştırmacı Qiaomei Fu, "Peynir gibi gıda maddelerinin binlerce yıl boyunca korunması son derece zordur, bu da bunu nadir ve değerli bir fırsat haline getiriyor. Antik peyniri ayrıntılı olarak incelemek atalarımızın beslenme biçimini ve kültürünü daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir." ifadelerine yer verdi.Hem inek hem de keçi DNA'sı içerdiği tespit edilen mitokondriyal özüt, Xiaohe'lerin mutfak tercihlerinin öğrenilmesi üzerine üç farklı mezardan çıkarıldı. Yunanistan ve Orta Doğu'daki geleneklerin aksine, farklı türde hayvan sütleri peynir yapımına ayrılıyordu.Günümüz peynir taneleriyle tutarlı mantar bakterilerinin varlığı da bulundu ve bu da ekibin soyunun izini sürmesini sağladı. Özellikle bir tanesi, mevcut peynir yapımında kullanılan Lactobacillus bakterisi, hem Çin hem de Rusya'dan gelmiş gibi görünüyor.Önceki tezler bu türün Rusya'nın Kafkas Dağları'na özgü olduğunu söylüyordu. Çalışma ayrıca bakterinin zaman içinde genetiğin stabilize olmasına ve süt fermantasyonunun artmasına yol açmış olabileceğini de ortaya koyuyor.Araştırmacı Qiaomei Fu, yaptığı açıklamada, “Bu, bir bakterinin son 3 bin yıl içinde nasıl evrimleştiğini gözlemlememizi sağlayan eşi benzeri görülmemiş bir çalışma. Dahası, süt ürünlerini inceleyerek, eski insan yaşamı ve onların dünya ile etkileşimleri hakkında daha net bir resim elde ettik. Bu sadece bir başlangıç ve bu teknolojiyle daha önce bilinmeyen diğer eserleri de keşfetmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.