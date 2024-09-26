Kastamonu'da polisleri yaralayan 2 saldırgan tutuklandı
Cide ilçesinde, görev başındaki polislere silah çekip darbeden 2 şahıs, yapılan itirazlar üzerine tekrar gözaltına alındı. Mahkeme, şüphelilerin tutuklanmasına karar verdi.
Son zamanlarda gündeme gelen polis şiddeti olaylarına bir yenisi daha eklendi.
Bu defa olay Kastamonu'da gerçekleşti.
Cide ilçesi Bartın-İnebolu kara yolunda yaşanan bir olayın ihbar edilmesi ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİBİNİ TEHDİT ETTİLER
İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekibine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi.
Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti.
MEMURLARI YARALADILAR
Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı.
Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLER İTİRAZ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI
Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi.
İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde Cide Adliyesi'ne sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.
'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÖNETİLMEKTEDİR'
Olayla ilili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, '24 Eylül 2024 tarihinde Kastamonu ili Cide ilçesinde, T.D ve M.E.D isimli şüphelilerin polis memurlarının görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanmaları olayına ilişkin Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 26 Eylül 2024 tarihinde yapılan sorguları neticesinde ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle tüm yönleriyle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
Bu defa olay Kastamonu'da gerçekleşti.
Cide ilçesi Bartın-İnebolu kara yolunda yaşanan bir olayın ihbar edilmesi ile bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
POLİS EKİBİNİ TEHDİT ETTİLER
İhbar yerinde bulunan T.D. ve M.E.D., olay yerine giden polis ekibine bilinmeyen sebeple mukavemet gösterdi.
Çıkan arbede sırasında şahıslardan birisi polis ekiplerine silah çekerken, bir diğeri ise 'seni yazdım' diyerek tehdit etti.
MEMURLARI YARALADILAR
Daha sonra bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine giden polis ekipleri tarafından T.D. ve M.E.D. gözaltına alındı.
Şahısların çıkarttığı arbede sırasında çıkan olayda polis memurları M.H.M., G.M.D. ve S.G. vücutlarının çeşitli bölgelerinden aldıkları darbelerle hafif şekilde yaralandı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şahıslar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİLER İTİRAZ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI
Şahısların serbest bırakılmasının ardından Cide Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edildi.
İtirazın ardından şahıslar hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Polis ekiplerince T.D. ve M.E.D., yeniden gözaltına alındı.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından, gece saatlerinde Cide Adliyesi'ne sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.
'SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÖNETİLMEKTEDİR'
Olayla ilili İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, '24 Eylül 2024 tarihinde Kastamonu ili Cide ilçesinde, T.D ve M.E.D isimli şüphelilerin polis memurlarının görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanmaları olayına ilişkin Cide Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhuriyet savcısı tarafından alınan savunmalarını müteakip tutuklama talebiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince 26 Eylül 2024 tarihinde yapılan sorguları neticesinde ‘kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kemik kırığı oluşacak şekilde kasten yaralama' suçundan tutuklanmalarına karar verilmiştir. Soruşturma titizlikle tüm yönleriyle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.