İstanbul Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu!
Sır olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Denizde sahile vurmuş bir kadın cesedine rastlandı. Kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.
Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.
'CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU'
İstanbul Avcılar'da balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş isimli genç kadına ait olduğu öğrenildi.
'CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU'
İstanbul Avcılar'da balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş isimli genç kadına ait olduğu öğrenildi.