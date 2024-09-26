İstanbul Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu!

Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.İstanbul Avcılar'da balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş isimli genç kadına ait olduğu öğrenildi.