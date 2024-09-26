  • USD: 34,09 - 34,15
  • EURO: 38,14 - 38,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu!

Sır olay İstanbul Avcılar'da yaşandı. Denizde sahile vurmuş bir kadın cesedine rastlandı. Kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Ekleme: 26.09.2024 - 13:05 Güncelleme: 26.09.2024 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu!Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

İstanbul Avcılar'da esrarengiz olay: Denizde kadın cesedi bulundu!

'CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU'

İstanbul Avcılar'da balıkçılar tarafından bulunan kadın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yapılan ilk incelemenin ardından cesedin 26 yaşındaki Dilek Altuntaş isimli genç kadına ait olduğu öğrenildi.