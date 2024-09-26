Deprem uzmanından korkutan açıklama:'Bitlis depremi...'

Bitlis'te dün meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki sarsıntı sonrası deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş korkutan bir açıklama paylaştı. Bektaş, Bitlis depreminin Türkiye Diri Fay Haritası'nda yer almayan bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirterek "Bölgede yapı stoğunun çok zayıf olması en büyük risk faktörüdür." dedi.

AFAD, Bitlis​'in Tatvan​ ilçesinde dün saat 14.50 sıralarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem​ meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu paylaşıldı. Çevre illerden de hissedilen deprem vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.Korkutan depremin ardından uzmanlardan da peş peşe açıklamalar geldi. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.Bitlis'te meydana gelen depremin Türkiye Diri Fay Haritası'nda yer almayan bir fay üzerinde gerçekleştiğini belirten Bektaş sözlerini şöyle sürdürdü;'Türkiye Diri Fay Haritasında olmayan bir fay üzerinde gelişti. Deprem olasılıkla 2011 M7,1 depreminin artçıların yoğunlaştığı fay zonunun güneybatısında stres transferi sonucunda oluştu. Bölgede yapı stoğunun çok zayıf olması en büyük risk faktörüdür.'