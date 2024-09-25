Kamyonetlerden 2 ton kaçak tütün çıktı: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 2 kamyonet ile kente yüklü miktarda kaçak tütün getirileceği bilgisi üzerine Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kamyonetleri tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Araçlarda bulunan Y.K. (37) ve A.K. (37) gözaltına alınırken, arama yapıldı. Yapılan aramada 2 ton 94 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.