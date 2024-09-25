İsrail şimdi de Türkiye sınırını vurdu! Lazkiye'ye füze yağdırdılar

Filistin ve Lübnan'da soykırım saldırılarını sürdüren işgalci İsrail, hedefini kuzeye doğru genişletiyor. İsrail, dün gece Suriye'de stratejik noktalara saldırı düzenledi.İsrail, Suriye'nin Tartus bölgesine saldırı düzenleyerek bölgede yeniden gerilimi tırmandırdı.Haber 7'nin haberine göre Şam rejimine yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesapları, İsrail'e ait hava araçlarının Lazkiye şehrinin Tartus kıyılarında çok sayıda askeri noktayı hedef aldığını iddia etti. Saldırıların sürdüğü ve rejime ait hava savunma sistemlerinin karşılık vermeye devam ettiği ileri sürüldü.Türkiye sınırındaki Tartus kıyılarına yönelik İsrail saldırılarına karşı savunma sistemleri harekete geçirildi.Rusya'nın askeri birliklerinin konuşlandığı bilinen ve hava savunma sistemleriyle korunan Tartus'a yöneltilen İsrail füzelerinin birçoğunun havada imha edildiği bildirildi.İsrail'in hava saldırıları ve füzelerin imha edildiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.İsrail, 2024 yılında Suriye'ye 43 hava harekatı düzenlemişti.İSRAİL TERÖRÜ TÜRKİYE'YE YAKLAŞTIİsrail'in saldırı düzenlediği bölge, Türkiye'ye oldukça yakın bir noktada bulunuyor.Tartus ile Türkiye arasındaki mesafe sadece 80-90 kilometre civarında.