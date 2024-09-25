Avusturya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! Türkiye'den skandal sözlere tepki

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu'nda tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. İsrail'in Gazze katliamını dünyanın yüzüne vuran Erdoğan'ın sözleri, manşetlerde de kendine büyük yer buldu.ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HAZMEDEMEDİLERErdoğan'ın sözlerinden rahatsızlık duyan katliam destekçileri ise durmadı. Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili bir açıklama yapıldı. Skandal açıklamada, "Tarihimizin en karanlık bölümüyle yapılan karşılaştırmalar dehşet verici olmaktan öte. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kullandığı türden polemikleri reddediyoruz. Böylesine endişe verici bir aşamada ateşe benzin dökmek tamamen sorumsuzluktur. Herkes söz ve eylemde gerilimi azaltmayı hedeflemelidir." ifadeleri yer aldı.Bu açıklamaya Türkiye'den tepki ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Altun X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın açıklaması sadece bir benzetme değil; bu soykırımı destekleyenlerin kendilerine aynada bakmalarına yardımcı olma çabasıdır. Bu tepkiden, mesajın suç ortakları ve destekçileri tarafından alındığı açıktır! Bu açıklamalardan yalnızca kendi tarihlerinden suçluluk ve utanç duyanlar rahatsız olur. Ve yalnızca tarihi suçlulukları nedeniyle İsrail devletinin savaş suçlarına yardım eden ve destekleyenler kendilerini ifşa olmuş hisseder. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu benzetmeyi, zamanımızın en kötü etnik temizlik ve soykırım olaylarından birine dikkat çekmek için geniş kitleler tarafından anlaşılabilir hale getirmek için kullandı.Uluslararası toplumun harekete geçmesi çağrısına verilen bu tür bir tepki, Filistinlilere karşı devam eden İsrail soykırımını teşvik eden Batı'nın suç ortaklığının bir örneğidir. Tarih, Nazi destekçilerini ve işbirlikçilerini unutmadığı gibi, bu yangının alevlerini körükleyenleri de unutmayacaktır. Bu savunmacı tepki, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bir kez daha yalın ve basit gerçeği söylediğinin kanıtıdır. Gerçek karşısında dehşete düşmek alışılması zor bir şey olmalı! Irkçılık ve etnik temizlikle karanlık bir geçmişi olanların Filistin'deki soykırımı destekleyerek aynı hatayı tekrarlaması bir trajedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi, soykırımdan kaçanlara kollarımızı açarak her zaman tarihin doğru tarafında olduk. Gerçeği konuşmaya ve adalet için savaşmaya devam edeceğiz."