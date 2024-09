Alarma geçildi! İlk kez kullanıldı

İsviçre'nin kuzeyinde, Almanya sınırındaki Schaffhausen kantonunda kullanan kişinin hayatını kaybetmesine olanak sağlayan kapsül şeklindeki bir cihaz ilk kez kullanıldı.Polis tarafından yapılan açıklamada, savcıların “intihara teşvik ve yardım etme” suçundan kapsülle bağlantılı bir dizi şüpheli hakkında soruşturma başlattığı kaydedildi. Polis, “ötanazi kapsülü” kullanımıyla gerçekleşen yardımlı ölüm vakasının dün Schaffhausen kantonundaki Merishausen belediyesinde bir orman kulübesinde gerçekleştiğini duyurdu.3D yazıcıyla üretilen ve daha önce hiç kullanılmayan “Sarco” isimli ötanazi kapsülü, içerisinde oturan kişinin bir düğmeye basmasıyla birlikte havaya nitrojen gazı salmaya başlıyor. Bu şekilde havadaki oksijenin ölümcül seviyelere düşmesiyle birlikte kapsülde oturan kullanıcı, bilincini kaybederek birkaç dakika içerisinde boğularak hayatını kaybediyor.İntihar​ kapsülü girişiminin arkasındaki grup olan The Last Resort adlı kuruluşun sözcüsü, kapsülü kullanan kişinin bağışıklık sisteminin ciddi bir şekilde zayıflamasından muzdarip 64 yaşında ABD'li bir kadın olduğunu açıkladı.“Ölümün bir insan hakkı” olduğunu savunan İsviçre​ merkezli kuruluşun sözcüsü, polis tarafından tutuklananların The Last Resort Başkan Yardımcısı Florian Willet, bir Hollandalı gazeteci ve iki İsviçreli olduğunu duyurdu. Hollanda'da yayın yapan Volkskrant gazetesi de İsviçre polisinin Sarco cihazı kullanılırken fotoğraf almak isteyen fotoğrafçılarından birinin gözaltına alındığını duyurdu.The Last Resort kuruluşunun sözcüsü, ABD'li kadın ötanazi kapsülünü kullandığında yanında bulunan tek kişinin Willet olduğunu söyledi. Sözcü, Amerikalı kadının hayatına son vermeden önce tüm psikiyatrik değerlendirmelerden de geçtiğini belirtti.The Last Resort adlı kuruluştan yayınlanan açıklamada, ise Willet'in ABD'li kadının ölümünün “huzurlu, hızlı ve onurlu” bir şekilde olduğunu kaydeden ifadelerine yer verildi.Sarco, 1990'lı yıllardan bu yana uzman desteğiyle intihar konusundaki çalışmalarıyla ünlü Avusturyalı eski hekim Philip Nitschke tarafından geliştirildi. Cihazın 3D yazıcı ile üretilebilmesi, cihazın çocuklar ve akıl sağlığı yerinde olmayanlar tarafından kullanılabilmesine ilişkin endişelere neden oluyor.