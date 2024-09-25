CHP'li isimlerin skandalları bitmiyor: Müşteriyi dövdüler!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda faaliyet gösteren ve CHP Kapaklı Belediye Meclis Üyesi Cengiz Gezer'e ait alkollü mekanda müşteri darp edildi.Edinilen bilgilere göre, gece eğlenmek amaçlı mekana gelen U.A. ve S.P., mekandan ayrılmadan önce hesabı istedi. Hesabın 2 bin 500 lira tuttuğunu belirten müşterilere, iddiaya göre işletme sahibi 12 bin 500 lira olarak kesmek istedi. Pos makinesine 12 bin 500 lira yazıldığını gören müşteriler duruma itiraz etti.GEZER VE KORUMALARI MÜŞTERİLERE SALDIRDIHesaba itiraz edilmesi üzerine çıkan gerginlik sırasında CHP'li meclis üyesi Gezer ve beraberinde 2 koruması müşterilere saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada müşteriler U.A. ve S.P. darp edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kavga ayırılırken, işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da zarar gördü.KAVGADA KİRALAMA ŞİRKETİNİN ARAÇLARI DA ZARAR GÖRDÜYaşanan arbedede işletme yakınında bulunan bir araç kiralama şirketinin araçları da yaklaşık 200 bin liralık zarar gördü.KİRALAMA ŞİRKETİ ÖNCE SÖZ SONRA TEHDİT!İşletme sahibi Cengiz Gezer'in araç kiralama şirketinin zararını karşılayacağını belirtmesine rağmen, zararı karşılamadığı ve kendisinin de meclis üyesi olduğunu belirterek tehditte bulunduğu ileri sürüldü.Her iki tarafta birbirinden şikayetçi olurken, daha önce de aynı mekanda benzer olayların yaşandığı iddia edildi.CHP'Lİ İSİMLERİN VUKUATLARI BİTMİYOR!Edirne'de CHP Milletvekili Ediz Ün'e ait araçta çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara aparatı ele geçirilmişti. Ün, söz konusu olayla uzaktan yakından ilgisi olmadığını iddia etmişti.