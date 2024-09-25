Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava durumu raporunu yayınladı.Buna göre geçtiğimiz hafta etkisini yitiren sıcak hava, bugünden itibaren yeniden etkisini göstermeye başlayacak.Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeyi ve doğusu, Batı Karadeniz ile İç Anadolu’nun kuzeybatısında sis ve pus beklenirken, ara ara yağışlar Karadeniz'de etkisini gösterecek.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeyi ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE °C, 31°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 27°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 28°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 30°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 25°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 29°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 32°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 31°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 34°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 33°CParçalı ve az bulutluISPARTA °C, 27°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ANKARA °C, 26°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.ESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.KONYA °C, 25°CParçalı ve az bulutluYOZGAT °C, 20°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Sinop'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU °C, 26°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.DÜZCE °C, 29°CParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.SİNOP °C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 24°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 25°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTRABZON °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 21°CParçalı bulutluKARS °C, 21°CParçalı bulutluMALATYA °C, 27°CParçalı bulutluVAN °C, 21°CParçalı bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 30°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 30°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 30°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 31°CParçalı ve az bulutlu