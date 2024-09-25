Gazze'de can kaybı 41 bin 495'e çıktı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 495'e, yaralıların sayısı ise 96 bin 6'ya yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 355 gündür devam ediyor.7 Ekim'den bu yana Filistin topraklarında katliam yapan İsrail, kadın ve çocuk demeden bombalıyor.Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlenen 4 saldırıda 28 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 85 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının toplam 41 bin 495'e, yaralıların sayısının 96 bin 6'ya yükseldiği kaydedildi.