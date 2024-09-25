Ehliyet yenilemek için son tarih yaklaşıyor! İşte yeni sürücü belgesi için gerekli belgeler

Dijital dönüşüm hamlesi kapsamında birçok alanda yeniliğe gidilmeye devam ediyor. TC kimlik kartlarının ardından eski tip sürücü belgeleri de yerini dijital özellikli yeni kartlara bırakıyor. Ancak eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih neredeyse geldi çattı.Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarih 31 Aralık 2024​. Açıklamada, 1 Ocak 31 Aralık 2024​'ten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.Vatandaşların sürücü belgesi (ehliyet) yenilemek için bazı belgeleri temin ettikten sonra nüfus müdürlüğüne randevu alarak başvurması gerekiyor. Yeni sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti talep ediliyor.Sürücü belgesini yenilemek isteyenler randevuyu nereden alacağı sorusuna da yanıt arıyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da 'randevu.nvi.gov.tr web' portalı üzerindeki sürücü belgesi Randevu Sisteminden ehliyet randevusu alınıyor.Diğer yanda yeni sürücü belgeleri birçok özelliği beraberinde getiriyor. Özel tasarımı sayesinde kopyalanması ve taklit edilmesi neredeyse imkansız olan kartların üzerinde ehliyetin sınıfından son geçerlilik tarihine kadar birçok bilgi yer alıyor. Bu bilgilere kartın üzerindeki barkodun okutulması ile erişilebiliyor. Birden çok sürücü belgesi de bu kartlara yüklenebiliyor.