Meteoroloji’den Trabzon’a sarı kodlu uyarı! Sele dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

"Bugün hava nasıl olacak" sorusunun yanıtını Meteoroloji'nin yeni hava tahmin raporunda yer aldı. Geçtiğimiz günlerde sel felaketiyle boğuşan Trabzon'a yeniden sarı kodlu uyarıda bulunan Meteoroloji'nin yeni tahminlerine göre 6 ilde de yağış bekleniyor. Öte yandan İstanbul, yazdan kalma bir hava yaşayacak. Peki bugün hava nasıl? İşte detaylar...Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde İstanbul'un Avrupa yakasının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.EDİRNE, 29°CParçalı ve çok bulutluİSTANBUL, 27°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Avrupa yakası yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.KIRKLARELİ, 27°CParçalı ve çok bulutluKOCAELİ, 29°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR, 24°CParçalı ve az bulutluİZMİR, 28°CParçalı ve az bulutluMANİSA, 30°CParçalı ve az bulutluMUĞLA, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA, 33°CParçalı ve az bulutluANTALYA, 30°CParçalı ve az bulutluHATAY, 31°CParçalı ve az bulutluISPARTA, 26°CParçalı ve az bulutluParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA, 23°CParçalı bulutluESKİŞEHİR, 26°CParçalı bulutluKONYA, 23°CParçalı bulutluYOZGAT, 18°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.BOLU, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE, 28°CParçalı ve çok bulutluSİNOP, 28°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK, 24°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA, 25°CParçalı ve çok bulutluARTVİN, 22°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN, 27°CParçalı ve çok bulutluTRABZON, 27°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Ardahan, Ağrı çevreleri, Iğdır'ın güneyi ile Van ve Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM, 19°CParçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS, 19°CParçalı ve çok bulutluMALATYA, 24°CParçalı ve çok bulutluVAN, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR, 28°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP, 28°CParçalı ve çok bulutluSİİRT, 28°CParçalı ve çok bulutluŞANLIURFA, 30°CParçalı ve çok bulutlu