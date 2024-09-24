Mansur Yavaş satmaya doyamadı! Son 2 ayda 68 taşınmaz satıldı, 68 tanesinin de satılacağı ortaya çıktı

CHP'li Mansur Yavaş idaresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB), son 5 yılda toplam 24 milyar liraya piyasa değerinin altında bedellere sattığı yüzlerce taşınmasın ardından Ağustos ayında da Mamak, Çankaya, Gölbaşı ve Balâ'da 168 milyon 239 bin Türk lirası bedelle taşınmazlar sattığı ortaya çıktı. Bununla birlikte belediyeye ait 29 taşınmazın daha toplam 179 milyon 60 bin TL bedelle satılmak üzere ilan verildiği öğrenildi.

Meclis kararı ile 14 Haziran 2022'de 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni, 7 Temmuz 2022'de 63 milyon Euro ve 6 milyar Japon Yeni, 12 Aralık 2022'de 320 milyon Euro, 13 Ocak 2023'de ise 5 milyar Türk lirası olmak üzere toplamda 20 milyar Türk lirası borçlanma yetkisi alan ABB'nin halen taşınmaz satışı gerçekleştirmesi dikkat çekti.