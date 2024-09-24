Altay tankı ABD'nin radarında, 'Altay' senatörleri böldü!

ABD'de Türkiye'ye yönelik son kulis bilgiler gün yüzüne çıktı. Cumhuriyetçi Parti'nin basındaki en önemli kalesi kabul edilen National Interest'de (NI) yayınlanan analiz yazısında Türkiye hakkındaki güncel Kongre kulisleri paylaşıldı. Kongre'nin askeri ve istihbarat kökenli üyeleri bir yandan, “Türkiye'nin elinde neden bu kadar çok savaş tankı var” sorusuyla tedirginliklerini ortaya koyarlarken; üyelerin bir kısmı ise Ankara'nın milli tank projesi 'Altay'ı “NATO'yu güçlendireceği” gerekçesiyle destekliyorlar.ABD Kongresi'ndeki askeri kökenli "Senatör ve Temsilciler Meclisi" üyeleri; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elindeki tank sayısını ve yerli tank yapım sürecini mercek altında aldılar. Kongre kulislerindeki bilgi ve yorumların aktarıldığı, “Türkiye neden bu kadar çok tanka sahip” başlığıyla yayınladığı yazıda, Türkiye'nin elinde 700'e yakın modern ve bin 500 modernize edilmiş tank olduğu bilgisine yer verildi.Kulislerden yansıyan bilgilere göre; ABD Kongresi'ndeki askeri ve istihbarat kökenli isimler, Türkiye'nin jeopolitik olarak Balkanlar, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Osmanlı Devleti'nin bir zamanlar sahip olduğu güçlü etkiye sahip olmak istediğini düşünüyorlar. ABD ve Almanya'nın Türkiye ile olan uzun süreli gergin ilişkileri dolayısıyla Türkiye beklenmeyeni yapıp karada, denizde ve havada milli silahlar, araçlar, donanım ve yazılım geliştirmeye başladı.Kongre üyeleri, Türkiye'nin ABD ile geçmiş dönemdeki askeri ilişkilerinde en çok imzalanan anlaşmaların tankların modernizasyonu konusu olduğunu ancak Ankara'nın artık modernizasyon bir yana 'Altay ana savaş tankı' ile birlikte yerli tank yapımına da başladığının farkındalar. Askeri kökenli politikacılar Altay'ın dördüncü jenerasyon ana savaş tankı olması karşısında da şaşkınlar.Uzmanlara göre Türk-Yunan ilişkileri de Ankara'nın elindeki tank sayısını açıklıyor. Yunanistan'ın elinde 850'den fazla tank bulunuyor ve bu rakam İngiltere ve Fransa'nın elindeki tank sayısından daha büyük. İki ülkenin elindeki tank sayısı hem karşılıklı güvensizliği hem de kara orduları temelinde bir rekabet yaşandığını ortaya koymakta. Kongre'deki isimlere göre ABD son dönemde Yunanistan'ın lehine olacak askeri kararlar ve anlaşmalar imzaladığı için Türkiye'nin milli silah ve savaş aracı projeleri de giderek hızlanıyor.Kongre kulisleri arasında çok çarpıcı bir bilgi de yer alıyor. Buna göre bazı Kongre üyeleri Türkiye'nin NATO'da bağımsız bir savunma endüstri gücü haline gelmesini memnuniyetle karşılayıp, destekliyorlar. Türkiye'nin silahlarının küresel bir ihracat pazarına dönüşmesi ve özellikle havacılık alanındaki atılımları sayesinde NATO üyesi ülkelere de silah satıyor olmasının ittifakı güçlendirdiği düşünülüyor. Türkiye'nin milli Altay savaş tankı projesinin 2025 yılında tamamlanacağı ve yaklaşık bin Altay tankının TSK envanterine gireceğini ifade eden Kongre üyeleri bu sayede NATO'nun en kritik cephesi durumundaki Doğu kanadının güçlendiğinin altını çiziyorlar.TSK'nın hali hazırda envanterinde bulunan ve tamamı modernize edilmiş savaş tankları ise şu şekilde sıralanıyor: 'Leopard 1' (Almanya) ve 'Leopard 2' (Almanya), 'M60 Sabra' (ABD), 'M60 Patton' (ABD), 'M48 Patton' (ABD)