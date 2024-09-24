4 Haneli şifre kullananlar dikkat: Hemen banka şifrenizi değiştirin!

Son yapılan bir araştırma, internet kullanıcılarının şifre seçiminde ciddi hatalar yaptığını gözler önüne serdi.İncelenen milyonlarca kullanıcı şifresinde, '1234', '1111' ve '0000' gibi kolay tahmin edilebilen kombinasyonların en yaygın tercih edilenler arasında yer aldığı belirlendi. Bu durum, kullanıcıları siber saldırılara karşı son derece savunmasız bırakıyor.Uzmanlar, güvenli bir internet deneyimi için karmaşık ve zorlu şifreler tercih edilmesini önerdi.Ayrıca kolay tahmin edilen şifrelerin kişisel bilgilerin çalınması ve hesapların ele geçirilmesi gibi ciddi riskler doğurduğu vurgulandı.İşte en çok tercih edilen ve uzak durmanız gereken şifreler…7777, 1234, 1111, 0000, 1212, 1004, 2000, 4444, 2222, 6969.Uzmanlar, internet kullanıcılarının yaygın olarak tercih ettiği basit şifrelerin, siber saldırılara karşı büyük bir güvenlik riski taşıdığını vurguladı.Araştırmalara göre, toplamda 10 bin farklı kombinasyona sahip dört haneli şifrelerin güvenliğini artırmak için daha karmaşık ve zorlu kombinasyonlar kullanılması gerektiği ifade ediliyor.