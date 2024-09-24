Vedat Işıkhan: İşitme engelli vatandaşların muayene ve tedavilerinde yanındayız

23-29 Eylül Dünya İşitme Engelliler Haftası nedeniyle açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapılan hizmet ve ayrıcalıkları şu ifadelerle dile getirdi:İşitme engelli vatandaşlarımızın muayene, tetkik, tedavi süreçlerinden ilaç bedellerini karşılamaya kadar birçok alanda yanındayız. Vatandaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümünü ve sosyal hayatlarında daha rahat etmelerini sağlayabilmek için çalışmaya devam edeceğiz.Bakan Işıkhan'ın mesajında paylaştığı diğer hizmetler şöyle sıralandı:-İşitme engelli vatandaşlarımıza Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında birçok hizmet sunuyoruz.-Muayene, tetkik ve tedavi "İşitme cihazı ve biyonik kulak (Koklear İmplant) ve Algılayıcı hücrelerinin zarar görmesi ya da olmamasından kaynaklı ileri derecede işitme kaybı yaşanması halinde, "Beyin Sapı İmplant" İşitme tedavisinde kullanılan ilaç bedellerini karşılıyoruz.-Sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi halinde kronik hastalıkların ayaktan muayenelerinde katılım payı almıyoruz.-18 yaşını doldurmamış çocuklardan, yükseköğretim kurumlarına ait sağlık hizmeti sunucularında (vakıf üniversiteleri hariç) görev yapan öğretim üyeleri tarafından verilen "İşitsel İmplant" işlemleri için ilave ücret alınmıyor.