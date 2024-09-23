Halk TV'de skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Netenyahu'ya benzettiler: Sosyal medyada tepkiler çığ gibi...

Halk TV canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili kelimenin tam anlamıyla skandal ifadeler kullanıldı. Yazar İbrahim Kahveci ve Mehmet Tezkan, Başkan Erdoğan'ı, Gazze'de on binlerce sivili katleden Netenyahu ve İsrail'e benzetti. Kantarın topuzunu kaçıran ikiliye ve Halk TV'ye sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.Yazar İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 28 Şubat döneminde destek verdiğini belirtti, 'O dönem zulüm görenler şimdi zalimliğin peşinde koşuyorlar.' dedi. Kahveci konuşmasını sürdürürken, Yazar Mehmet Tezkan araya girerek, 'İsrail gibi mesela değil mi?' ifadelerini kullandı.Kahveci, 'Aynen öyle Mehmet Tezkan, hep vurguluyorum' diyerek skandal sözleri daha da ileriye taşıdı.Kahveci, 'Hitler, Yahudilere soykırım yaptı, oradan kaçanlar İsrail'i kurdu. Şimdi İsrail, Hitlerin soykırım yaptığı Yahudilerden daha zalim bir şekil aldı. Dünyada Netenyahu'ya yönelik tepkiler Yahudilerde daha fazla neredeyse. Gücü geçirenler daha fazla zalim oluyorlar. Bu zalimliğe dur demeliyiz.' dedi.Skandal sözler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binlerce kullanıcı İbrahim Kahveci ve Mehmet Tezkan'a ateş püskürdü.Sosyal medyadaki tepkilerden bazıları şöyle:Tayyip Erdoğan diktatör olacak. Bunlar da böyle rahat rahat konuşacak öyle mi? Bu ülkeye diktatör bir lider lazım.Ahlak insanlık milli olmak bunlar için çok zor bir iş.RTÜK neyi bekliyor?Recep Tayyip Erdoğan,diktatör olsa,Netenyahu olsa sen o pis ağzını bu konuşmadan sonra bir daha açabilir miydin? Keşke diktatör olsa da sen ve senin gibilere hakettiği gibi davransa.Ya bu kafalar maalesef içimizde ve bitmiyorlar. En büyük problemimiz de bu aslında.Zalimin (!) olduğu ülkede Zalime zalim diyebilme özgürlüğü.