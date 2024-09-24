Mesud Pezeşkiyan'dan Trük gazetecilere Türkçe cevap

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu devam ediyor.Kurula katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New York şehrinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da temaslarını sürdürüyor.Cumhurbaşkanı'nın Türkevi'ndeki kabulleri art arda geliyor.Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezekişyan ile bir araya geldi. Pezeşkiyan seçimi kazandıktan sonra iki ülke arasındaki en üst seviyedeki görüşme de böylece gerçekleşmiş oldu.İki liderin görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel ve küresel konular ele alındı.Pezeşkiyan ve heyeti, görüşmenin çıkışında gazetecileri selamladı.O sırada CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Pezeşkiyan'a 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeniz nasıldı?' diye sordu.Pezeşkiyan soruya Türkçe 'Sağ ol' yanıtını verdi. O anlar CNN Türk ekranlarında canlı yayına yansıdı.İran'ın reformist cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 29 Eylül 1954'te Mahabad kentinde, İranlı Türk bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve Türk kimliğiyle iftihar ettiğini her fırsatta dile getirdi.İki tur olarak yapılan seçimlerde İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı seçildi.Sık sık Türk olduğunu ve bununla gurur duyduğunu söyleyen Pezeşkiyan'ın zaferi de bir Türk şarkısıyla kutlandı.İran'da Mesud Pezeşkiyan'ın zaferi sonrası bir araya gelen İranlı vatandaşlar, 'Türk'ün beli eğilmez' şarkısını söyledi.