O da Survivor'a katılmış! Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı bakın kiminle evlendi...

Sade bir nikahla evlenen Nisa Bölükbaşı'nın eşi merak konusu oldu. Survivor 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı'nın eşi bakın kim çıktı...

Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı, geçen haziran ayında nişanlandığı fenomen Yiğit İnandı ile dün evlendi.Çift, sade bir nikâh töreniyle dünya evine girdi.Yiğit İnandı nikâh öncesi verdiği pozu Instagram hesabından 'Biz bir nikâh yapıp geliyoruz' notuyla yayınladı. Nisa Bölükbaşı'nın sevenler, 'Yiğit İnandı kimdir' merak etti.İşte hakkındaki bilgiler...Survivor yarışmasıyla tanınan Yiğit İnandı, İzmir'de doğdu ve aslen Rizeli.10 yaşında ailesinin yanına ABD'ye gitti, New York ve Florida'da yaşadı.Yiğit, YouTube ve Instagram videoları ile dikkat çekti.İnandı, aynı yarışmayla tanınan Nisa Bölükbaşı ile 22 Eylül 2024 tarihinde evlendi.