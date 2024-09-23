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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini duyurdu.

Ekleme: 23.09.2024 - 12:27 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:29 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi