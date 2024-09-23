Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Sinop için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Samsun ve Sinop'ta yerel kuvvetli yağışa karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.
MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Samsun'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un batı ilçeleri ile Sinop'ta yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Samsun'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un batı ilçeleri ile Sinop'ta yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.