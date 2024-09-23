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Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Sinop için yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Ekleme: 23.09.2024 - 09:54 Güncelleme: 23.09.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den iki il için kritik uyarı! Bu saatlere dikkatSamsun ve Sinop'ta yerel kuvvetli yağışa karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden uyarı geldi.

MGM'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Samsun'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun'un batı ilçeleri ile Sinop'ta yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.