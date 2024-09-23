MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden isim belli oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı.Eleme potasında yarışmacılardan son ikiye Erim ve Yudum kaldı.Son ikiye kalan Erim ve Yudum, Mehmet Şef'in tabağı olan 'Okyanus'u hazırladı.MEHMET ŞEF'İN OKYANUS'UNU HAZIRLADILAR5 çeşit deniz ürününden yapılan tabak için malzemeler ve yapılışı açıklandı. İşte Okyanus'un yapımı ve tarifi...Mehmet Şef, lezzetli tarifinin detaylarını böyle anlattı:Öncelikle bir tane simit yapacaksınız. Devamında ahtapot, ahtapotu güzelce pişiriyorsunuz, yarım pişmiş olarak verdik. Zeytinyağı, sarımsak, tuz, sirke ve taze kişniş, kişniş saplarıyla ahtapotumuzu pişiriyoruz. Daha sonra size bütün levrekler verdik, levrekleri açıyorsunuz. Levrekleri açtıktan sonra bütün filota yapıp, levrek marin yapıyorsunuz. Yani bütün sosunu hazırlıyorsunuz, levreği bütün yapıyorsunuz. Bütün olarak sosluyorsunuz, onu da kenara alıyorsunuz. Daha sonra yılan balığı, bu biraz zor. Bu arada prodüksiyonu ve ekibini tebrik ediyoruz. Yılan balığını sizin için Adana'dan getirdiler. Yılan balığı, sardalya var. Uskumruyu fırına koyun. Uskumruyu derilerini ve kılçığını ayıklayın. Ondan sonra zaten bembeyaz oluyor. Met şeklinde kesip buraya koyacağız. Sardalyayı sıfır kılçık haline getiriyorsunuz. Ortadaki kılçığı alıyoruz. Ondan sonra yaklaşık üç ya da dört dakika limon, tuz, elma sirkesi, zeytinyağı ve yine biraz kişnişle beraber, sapıyla beraber tatlandırıyorsunuz. Bu arada levrek için de kişnişi toz olarak istiyoruz.YUDUM ELENDİMehmet Şef'in tabağına en uzak isim Yudum olarak açıklandı.Yudum, MasterChef hayallerine veda etti.