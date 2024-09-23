Konya'da düzenlenen operasyonda 9 kaçak göçmen yakalandı

Konya Emniyeti'nin göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonları sürüyor.Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik bir operasyona daha imza attı.POLİS EKİPLERİNCE DURDURULDUKöy yollarını kullanarak sınır illerinden batı illerine doğru ilerlediği tespit edilen bir araç, Konya-Ankara Yolu civarında polis ekiplerince durduruldu.9 GÖÇMEN YAKALANDIGöçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerinin araç içerisinde yaptığı aramada, 9 düzensiz göçmenin olduğu belirlendi.ARANDIKLARI ÖĞRENİLDİAraç sürücüsü şahsın, göçmen kaçakçılığı suçundan aranma kaydının olduğu anlaşıldı. Araçta bulunan 3 yabancı uyruklu şahsın da çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu ortaya çıktı.Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatılırken yabancı uyruklu şahısların sınır dışı kapsamında muhafaza altına alındığı öğrenildi.CEZA KESİLDİAyrıca trafik ekiplerince bahse konu araca korsan taşımacılıktan 58 bin 227 TL ceza uygulanırken araç 60 gün trafikten menedildi.