İsrail'in Lübnan saldırılarındaki Ayn kasabası yerle bir oldu

İsrail'in kanlı savaşına yeni bir cephe açarak bölgeyi istikrarsızlaştırma çabası sonuç veriyor..Gazze'de çoğunluğu çocuklardan oluşan binlerce masum sivilin canına kıyan İsrail, son olarak rotasını Lübnan'a çevirdi.Cihaz patlamaları ve Beyrut bombardımanına yanıt olarak Hizbullah'ın İsrail'i roketlerle vurmasının ardından, İsrail saldırıya geçti..Yoğun hava saldırısına maruz kalan Lübnan'ın Bekaa Vadisi'ndeki Ayn kasabası adeta yerle bir oldu.Harabeye dönüşen kasaba, akıllara Gazze görüntülerini getirdi.Lübnan resmi ajansı NNA'nın aktardığına göre; binlerce araç, bu yoğunluk nedeniyle yollarda kilitlenmiş durumda. Yaklaşık 5 saattir neredeyse tamamen durma noktasına gelen kuzey güzergahında, araçların hareket etmesi neredeyse imkânsız hale geldi.Yolun açılmasını bekleyen Lübnanlılar, güvenlik güçlerinden trafiği açmak için müdahalede bulunmalarını talep etti.İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 24'ü çocuk, 42'si kadın 492 kişinin öldüğünü, 1645 kişinin de yaralandığını açıkladı.Ülkenin güney bölgelerinden başkent Beyrut'a ve kuzey bölgelerine göç dalgası devam ediyor.Lübnan Eğitim Bakanlığı ülke genelinde eğitime ara verildiğini açıklarken, İçişleri Bakanlığı da ülkenin güneyindeki okulların, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin barınması için açıldığını duyurdu.