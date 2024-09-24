Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi! Soruşturmanın seyrini değiştirebilir: Ahır ve evde bulundu…

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın ek ifadesinin ardından ev ve ahırında yapılan aramalarda yeni delillere ulaşıldı.Ahırda 2 izmarit bulan uzmanlar, DNA incelemesi için delilleri merkeze gönderirken jandarmanın Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tuttuğu öğrenildi.YENİ İZLER BULUNDUDiyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu.YENİ DELİLLER ARANDIArama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi. Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit de yer aldı.İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak. Jandarma, Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor.Bu arada Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen soruşturmada önceki gün yeniden ifade veren Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarının ardından köyde yeni göz altıların olması bekleniyor.Narin Güran cinayetinde yeni bir itiraf dahaGeçtiğimiz günlerde Diyarbakır Adliyesine getirilen zanlı, soruşturmayı yürüten iki Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Nevzat Bahtiyar, ifadesinde daha öncekilerden farklı iddialarda bulundu. Bahtiyar, amca Salim'in Narin'in annesi olan Yüksel ile cinsel ilişki yaşadığını, bunu gören Narin'i Salim'in boğarak öldürdüğünü iddia etti.'NARİN'İN CANSIZ BEDENİNİ EVLERİNDEN ALDIM'Daha önceki ifadelerini yakalandığı tarihte tutuklu olan amca Salim Güran'ın tehditlerinden dolayı farklı anlattığını öne süren Nevzat Bahtiyar, 'Ben daha öncede belirttiğim gibi 21 Ağustos'ta saat 15:08 sıralarında Salim Güran'ı su meselesi yüzünden aramıştım.Sonrasında Salim Güran beni Arif Güran'ın ikametinin bulunduğu yerin tepesinden seslenmek suretiyle yanına çağırdığında ben Salim Güran'ın yanına yani Arif Güran'ın evinin olduğu tarafa gittim. Daha sonra Salim Güran ile birlikte Arif Güran'ın evine girdik.Eve girdiğimizde bir oda hariç tüm odaların kapıları kapalı vaziyetteydi. Ben evin içinde Ensen, Yüksel, Eren, Muhammed Güran dahil kimseyi görmedim. Herhangi bir ses duymadım.Kapıları kapalı olan odaların içerisinde bulunup bulunmadıklarını bilmiyorum. Eve girdiğimizde Salim Güran beni solda bulunan odalardan birine götürdüğünde Narin Güran yerde hareketsiz yatar vaziyette olduğunu gördüm. Hatırladığım kadarıyla Narin Güran'ın ağzında köpük şeklinde sıvı vardı' dedi.AMCA İLE ANNEYİ SUÇLADIİfadesinin devamında anne Yüksel Güran ile amca Salim Güran'ı suçlayan zanlı 'Salim Güran bana 'Yüksel'le birlikte olduğumuzu kız gördüğü için bu kızı ben öldürdüm, artık sende benim suç ortağımsın, bu olaya tanık oldun dolayısıyla bunu yok edeceksin, yoksa senin oğlunu gittiği futbol okulundan aldırırım ve kafasına sıktırırım, bunu yok et ve sonrasında da 200 bin lira para veririm' dedi.Narin'i Salim ile birlikte bir battaniyenin arasına bıraktık. Battaniyeye koyduktan sonra Salim cesedi bana verdi. Bende cesedi kucağıma alarak ikametten çıktığımda kapı önünde bulunan Narin'e ait terlikleri de Salim'in söylemesi üzerine alıp battaniyenin içine koydum ve aracıma koyarak ikametime doğru indim.İlk önce kendime ait ahıra pencereden cesedi koydum. Daha sonra ahırda bulunan çuvalı cesedin başından geçirdim. Çuvalı acele ile cesedin başından geçirdim ancak çuvalı bağlamamıştım. Daha sonra cesedi kendi aracımın arka koltuk paspas kısmına koydum. Battaniyeyi de arkamdan aracıyla gelen Salim Güran'a verdim' dedi.'ANNE CESEDİ GÖTÜRÜRKEN GÖRDÜ'Battaniyeyi Salim'in aracına koyduğunu, kendisine de 'cesedi gerekirse parçala ve Eğertutmaz Deresine at' dediğini anlatan Nevzat Bahtiyar, annenin de bu anlara tanık olduğunu öne sürdü. Bahtiyar 'O esnada yukarı doğru yani Arif Güran'ın evine doğru baktığımda Yüksel Güran'ın yüzünü ellerinin arasına bırakmış şekilde ağlayarak baktığını gördüm. Eğertutumaz Deresi'ne doğru cesedi götürdüm ve daha önce yer göstermede de belirttiğim yere cesedi bıraktım. Üzerine de dikkat çekmemesi için büyük taş bıraktım.Narin'in bir ayağı çuvalın dışında kalmıştı. Aceleyle ve telaşla yaptığım için bağlayamadım ve bunu da düzeltemedim. Cesedi belirttiğim sekilde bıraktıktan sonra olay yerinden ayrıldım. Olaydan sonra Salim Güran ile telefonla ya da yüz yüze görüşmedim. Sadece birkaç gün sonra daha önceki ifademde anlattığım gibi yolda karşılaştığımızda kaş göz işaretleri ile benimle selamlaştı.Cesedi bıraktığım yeri Salim'in görüp görmediğini bilmiyorum ancak dere köyün yüksek yerlerinden görülmektedir.Ben Narin'i öldürmedim, sadece Salim tarafından bana cesedin teslim edilmesi üzerine götürüp bıraktım' dedi. Nevzat Bahtiyar ifadesinin ardından tutuklu bulunduğu Diyarbakır T tipi cezaevine gönderildi.