Android telefonlara iki yeni özellik geldi: İnternet paylaşımı ve arama yansıtma

Google, Android işletim sistemine yeni ve kullanışlı özellikler ekleyerek kullanıcı deneyimini daha da zenginleştiriyor.Mayıs ayında tanıtılan Android Çapraz Cihaz Servisleri'nin ilk aşamasının ardından, şimdi de internet paylaşımı ve arama yansıtma özellikleri geniş kitlelere sunuldu.Bu yeni özellikler sayesinde Android cihazlarınız arasındaki bağlantı ve veri paylaşımı çok daha kolay ve pratik hale geliyor.Artık farklı Android cihazlarınız arasında şifre girmeden anında internet paylaşımı yapabilirsiniz.Cihaz grubunu oluşturarak tüm cihazlarınız arasında otomatik paylaşım ayarlayabilirsiniz.Android cihazınızdaki Ayarlar menüsünden Google > Tüm servisler sekmesi > Cihazlar ve paylaşım > Çapraz cihaz servisleri seçeneğine giderek bu özellikleri etkinleştirebilirsiniz.Google Meet üzerinden yaptığınız aramaları artık daha rahat bir şekilde takip edebilirsiniz.Arama yansıtma özelliği sayesinde video görüşmelerinizi Android telefon, tablet veya bilgisayarınızda kesintisiz olarak sürdürebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, görüşme ekranındaki yansıtma simgesine dokunmak.Google Play Hizmetleri'nin 24.35.30 sürümüyle birlikte, bu yeni özellikler geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmaya başlandı.