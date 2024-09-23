Japonya’yı vuran sel ve toprak kaymalarında en az altı kişi öldü

Japonya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı en az altıya çıktı. Kayıp 10 kişiyi arama çalışmaları ise halihazırda devam ediyor.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların bilançosu kötüye gidiyor. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.Kayıp olarak kayıtlara geçen 10 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü açıklanırken, Wajima şehrindeki 6 bin 200, Suzu şehri ve Noto kasabasındaki bin 738 hanede su kesintilerinin devam ettiği bildirildi.Toprak kaymaları ve sel baskınları sebebiyle 115 köye ulaşılamadığını belirten yetkililer, arama kurtarma ve yardım çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) ait helikopterlerle bölgeye yardım gönderildiğini söyledi.Japonya'nın Ishikawa eyaleti, Cumartesi gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlara teslim olmuş, Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Wajima ve Suzu şehirlerinde mevsim normallerinin iki katı yağış kaydedildiğini açıklamıştı. Birçok bölgede sel baskınları ve toprak kaymaları meydana gelirken, eyalet genelindeki nehirlerde taşkınlar yaşanmıştı.