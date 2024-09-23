Gaziantep'te kaçak ilaç operasyonunda 2 gözaltı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, operasyon kapsamında ekiplerce yol kontrol devriyesi gerçekleştirildi.Bu sırada yabancı uyruklu U.H. ve G.H isimli 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesi sonrası üst araması yapıldı.Şahısların yanlarında taşıdıkları çanta ve poşet içerisinde yapılan aramada, yurt dışından kaçak getirildiği tespit edilen barkodsuz, etiketsiz, özel saklama koşullarına uymayan ve toplum sağlığını tehlikeye sokacak şekilde muhafaza edilen 397 adet antibiyotik ile 285 adet cinsel içerikli ilaç tespit edildi.Gözaltına alınan U.H. ve G.H isimli yabancı uyruklu 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.