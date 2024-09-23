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Eğitim uçağı düştü! Valilik açıkladı: İki pilottan acı haber...

Bursa'nın Yenişehir İlçesi'nde havalimanı apron kısmına bir eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

Eğitim uçağı düştü! Valilik açıkladı: İki pilottan acı haber...
Ekleme: 23.09.2024 - 09:33 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:13 / Editör: Ozge Selin
Eğitim uçağı düştü! Valilik açıkladı: İki pilottan acı haber...
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yenişehir Havalimanı apron kısmında sabah 08.10 sıralarında meydana gelen kazada, özel bir uçuş okuluna ait eğitim uçağının düştüğü bildirildi.

2 PİLOT HAYATINI KAYBETTİ

Kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği, olay yerine ambulans, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Eğitim uçağı düştü! Valilik açıkladı: İki pilottan acı haber...

VALİLİK AÇIKLADI

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'İlimiz Bursa Yenişehir Havaalanı apron kısmına 23.09.2024 günü saat 08.10'da özel bir uçuş okuluna ait 2 kişilik eğitim uçağı düşmüş, kazada 2 pilot hayatını kaybetmiştir. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.' ifadelerine yer verildi.

Eğitim uçağı düştü! Valilik açıkladı: İki pilottan acı haber...