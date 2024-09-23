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Beyaz Gazete
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de, silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Ekleme: 23.09.2024 - 12:31 Güncelleme: 23.09.2024 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polis Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye'de, silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, firar etmeye çalışan şahsın silahlı saldırısı sonucu yaralanarak, kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Yılmaz'ın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.