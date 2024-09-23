Boluda korkunç kaza! 1 ölü 1 yaralı

Bolu'da sağanak yağış can aldı. Kayganlaşan yolda, takla atan traktör sürücü hayatını kaybetti. Kazada bir kişi de yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi İzzet Baysal Caddesi'nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Emre Çiftçi yönetimindeki traktör rampadan aşağı inerken yağış nedeniyle zeminin kayganlaşması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti ve takla attı. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Emre Çiftçi ve yanında bulunan yolcu Nezaket Çiftçi yaralandı.Yaşanan olay sonrası bölgede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Çevredekilerinde yardımıyla araca sıkışan 2 kişi kurtarılarak ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü.Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Traktörde bulunan diğer kişinin ise tedavisinin devam ediyor.Kazanın ardından olay yerine gelen çekici devrilen traktörü kaldırırken, çift yönlü trafiğe kapatılan yol ise tekrar trafiğe açıldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.