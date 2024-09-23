Bayburt'ta terör örgütü üyelerine operasyon: 4 gözaltı
PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gerçekleştirilen operasyona dair görüntüler yayınlandı.
Güvenlik güçlerinin ülke içinde sınır dışında yürüttüğü terörle mücadele operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Son olarak Bayburt'ta gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü. PKK/KCK yapılanmasına bir darbe daha vuruldu.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, şüpheli Y.Y., S.Y. A.Y. ve A.M. gözaltına alındı.
SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPTILAR
Operasyon kapsamında örgüt üyesi Y.Y.’nin, PKK/KCK silahlı terör örgütü üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu, şüpheli Y.Y. ile S.Y.’nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon anları polis kamerasına yansırken, tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve S.Y. tutuklandı.