Avcılar'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Avcılar’da polis ekiplerinin bir süredir takip ettiği şüphelilerin içinde bulunduğu hafif ticari araç, D-100 yan yolda durduruldu. Düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Hafif ticari araçta bir miktar uyuşturucu da ele geçirildi.