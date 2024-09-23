Artvin’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı: 2 ölü!

Feci olay Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana geldi. Yayla yolu yapımı için iş makinesini taşıyan kamyon uçuruma yuvarlandı 2 kişi hayatını kaybetti. İşte detaylar…

Feci olay Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana geldi.Dereiçi köyü Bahar yaylasına, yayla yolu yapımı için iş makinesini taşıyan 42 yaşındaki Turan Köklü yönetimindeki kamyon, Nagarev mevkiine geldiği sırada, sürücüsünün aracın hakimiyetini kaybetmesi sonucu 120 metrelik uçuruma yuvarlandı.Olay yerine gelen ekipler taklalar aran araç içinde bulunan, Turan Köklü ve iş makinesi operatörü 32 yaşındaki Hasan Zeki Yıldırım olay yerinde hayatın kaybettiğini tespit etti.Savcının incelemesinin ardından hayatını kaybeden vatandaşların cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.